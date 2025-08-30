WSJ：特朗普對6月陸軍閱兵感不滿　海軍擬秋季辦更大型慶祝活動

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）8月27日稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對於6月舉行的陸軍閱兵儀式感不滿，認為閱兵場面、聲勢不夠浩大。有政府官員指，海軍計劃同年秋季舉辦另一場更大規模的慶祝活動。



特朗普6月14日在華盛頓特區檢閱了美國自1991年以來規模最大的軍隊閱兵，以紀念美國陸軍建軍250周年，而當日也恰好是他79歲生日。

然而，這場斥資數千萬美元的閱兵儀式卻有很多不足之處，外界有聲音嘲笑參與閱兵的士兵步調不齊「似去公園散步」，也有人認為現場觀眾人數比預期少。

最重要的是，比起關注這場本應是全國矚目的閱兵，外界反而更留意同日舉行、反對特朗普的「拒絕國王」（No Kings）示威。

《華爾街日報》引述官員稱，特朗普在陸軍閱兵儀式結束後，向親信們透露他對儀式感到失望。與此同時，美國海軍計劃的大型慶祝活動，或有艦艇參與其中，以促成一場「閃耀的海上盛會」（a shimmering spectacle with seacraft）。

2025年5月21日，在第37屆年度艦隊週開幕期間，一艘美軍軍艦駛過位於美國紐約的自由女神像。（Getty）

然而美國海軍目前未有公布相關消息，海軍此前也曾表示沒有計劃籌辦類似陸軍的閱兵儀式。