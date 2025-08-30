金正恩接見犧牲援俄士兵遺屬 承諾照顧其子女、招入革命學院
撰文：莊勁菲
俄烏戰爭爆發後，朝鮮2024年起派兵援俄。朝鮮領導人金正恩8月29日在平壤接見喪命援俄軍人遺屬，指對於未能保住將士的生命而深感歉疚，向遺屬致歉。金正恩承諾會照顧犧牲軍人的遺屬和子女，並將會把這些子女送到革命學院，由國家負責照顧。
朝中社報道，金正恩周五（29日）在平壤木蘭館接見陣亡的援俄朝軍遺屬。他表示：「我要按照他們的意願，負責照顧遺屬和這些孩子。」
他還強調：「將英雄們留下的子女送到革命學院，由我、國家和我們軍隊全權負責照顧，並培養成為像他們父親一樣堅強、勇敢的戰士、我們革命的骨幹。」
為了紀念這些陣亡將士，金正恩承諾將在平壤市大城區建設新街，供他們的遺屬居住，金正恩將其命名為「新星大街」。並將在大街前興建烈士陵園，安葬陣亡將士，以及建立戰功紀念碑。
朝中社上周五報道，金正恩此前在朝鮮勞動黨中央委員會本部大樓舉行國家授獎儀式，他在儀式上眼泛淚光接見喪命軍人遺屬，並與一些年幼遺屬擁抱。
