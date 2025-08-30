印尼示威｜外送員遭裝甲車輾斃令局勢升級　普拉博沃面臨最大考驗

因不滿議員薪酬福利過高，而民眾卻因稅收與通脹卻生活艱難，印尼示威潮蔓延國內多地。21歲外送員Affan Kurniawan周四（28日）晚在國會大樓附近送單途中，被警方裝甲車輾斃，事發畫面在網絡瘋傳，令局勢迅速升級。29日，望加錫（Makassar）市議會大樓縱火事件釀成3人死亡。事件成為印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）2024年10月上任以來面臨的最大考驗。



印尼示威者2025年8月29日在雅加達示威，有人舉起國旗，也有人舉起象徵當地示威的「海賊王」旗幟（左方）（Reuters）

綜合英國廣播公司（BBC）、半島電視台等外媒所指，這次示威聚焦於民眾低薪、議員開支等問題，抗爭者指稅收和通貨膨脹使許多人的生活陷入困境，組織示威者一直要求根據通膨率提高最低工資標準。

在當地近來有報道講述580名國會議員除了薪水外，每月還領取5000萬印尼盾（近2.4萬港元）的住屋補貼後，民怨爆發，該補貼於2024年10月推出，補貼金額幾乎是雅加達人最低工資的10倍，示威者要求議員減薪，批評這些議員是「腐敗的精英」。

示威者8月25日在首都雅加達議會大樓周圍的街道上遊行，要求議員減薪，期間有人擲石，又有人試圖闖入議會大樓，警方施放催淚彈和水槍驅散。

印尼8月25日爆發示威，要求議員減薪，有抗議者在國會附近投擲催淚彈（Reuters）

外送員遭裝甲車輾斃致示威升級

示威持續數天後，一名任職電召電單車司機的21歲男子Affan Kurniawan28日在雅加達議會大樓送單時，在示威現場遭裝甲車輾斃，引發輿論譁然 。事發當時畫面在社交平台瘋傳，令民眾憤怒程度飆升，示威由本來矛頭指向議員，擴大至不滿警察，一些示威者把警局和議會大樓作為攻擊目標，示威蔓延印尼多地，更發生市議會大樓遭縱火的事件。

翌日，身着彩色外衣的司機、學生及各行各業的印尼民眾湧向雅加達的國會大廈和警察總部舉行抗議，向大門擲石塊並高呼「殺人犯！殺人犯！」。包括爪哇島的萬隆和泗水在內，民眾也開始發起抗議。

普拉博沃發表電視聲明，形容對警方「過度行動」震驚與失望，並承諾政府將承擔責任。同日，數千名外送員及其他民眾駕駛電單車為Kurniawan護送靈柩。

印尼示威升級，南蘇拉威西省首府望加錫（Makassar）市議會大樓2025年8月30日陷入火海，示威者在附近聚集（Reuters）

事件成為總統普拉博沃面臨的歷來最大考驗，他在競選期間曾承諾5年內把印尼的經濟成長率提高至8%，並要使印尼成為東南亞內最能吸引外資的經濟體，但專家認為他的承諾過於「有雄心」，且印尼商品正面臨美國19%關稅，加劇印尼經濟面對的不確定性。

普拉博沃目前正呼籲民眾冷靜下來，並於8月29日晚上到身亡的21歲司機家中慰問家屬，稱會親自監督調查事件。

印尼眾議院則向民眾強調，國會議員的住屋補貼僅會領取至10月，將自11月起不再領取。