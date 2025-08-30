以色列周四空襲也門首都　胡塞武裝組織：胡塞總理與多名部長身亡

以色列軍方8月28日再度空襲也門首都薩那（Sanaa），表明是針對胡塞武裝組織（Houthi）的軍事目標，胡塞武裝營運的新聞社8月30日報道，胡塞武裝政府總理與多名部長死於空襲。



報道引述胡塞武裝領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat）的聲明指，胡塞武裝政府總理與多名部長死於空襲。

俄衛網30日較早前引述來自也門薩那的消息人士指，死者包括胡塞武裝政府總理拉哈維（Ahmed Ghaleb al-Rahawi）、經濟工業與投資部長馬哈克里、內政部副部長穆爾塔達。

胡塞武裝目前控制也門約三分一領土。以色列軍多次發起行動打擊胡塞武裝，除了28日，早前在8月24日也曾空襲也門薩那。

圖為2025年8月24日，以軍打擊也門胡塞武裝在首都薩那（Sanaa）地區的軍事目標。（Reuters）

新華社28日引述胡塞武裝控制的《9月26日報》報道，以色列對薩那部份地區發動新一輪連續10多次空襲。薩那居民表示，他們看到戰機飛過，聽到薩那南部地區10多次爆炸聲，遇空襲地點包括胡塞武裝的軍事營地，以及胡塞武裝支持者經常集會遊行的廣場。

報道指出，胡塞武裝領袖當時正發表電視講話，呼籲其支持者29日上街參加集會遊行，聲援巴勒斯坦人民。

↓ 以色列近來不止一次空襲也門 ↓

路透社引述也門軍方消息人士稱，遇襲地點還包括總統府邸附近，以及南部一處建築物。消息指府邸內設有一個作戰室和一個導彈儲存設施，這些設施由胡塞武裝使用。