以軍空襲也門首都　至少6死逾80傷

以色列國防軍8月24日表示，以軍襲擊了也門胡塞武裝（Houthi）在首都薩那（Sanaa）地區多個軍事目標，胡塞武裝已確認薩那曾遭以軍空襲。據胡塞武裝控制的馬西拉電視台（Al Masirah TV），空襲造成至少6人死亡、86人受傷。



新華社報道，以軍發布聲明說，打擊目標包括總統府附近的軍事基地、發電廠以及燃料儲存基地，這些設施被用於胡塞武裝的軍事活動。行動為反擊胡塞武裝對以色列及其平民的反覆襲擊，包括最近向以色列領土發射的地對地導彈和無人機。

據馬西拉電視台報道，薩那多個地點當日遭到空襲，包括石油公司和發電站。這些目標分布在薩那市中心、南部和西南部。胡塞武裝一名軍官說：「防空部隊成功阻止了大多數參與侵略的以色列戰機，並迫使其撤離」。

當地居民表示，24日下午薩那發生劇烈爆炸，爆炸聲傳遍城市多個區域。空襲導致一家石油公司大樓周邊起火，該地點有加油站和液化氣罐區。薩那市中心總統府附近地區以及南部一處發電站冒起濃煙。有目擊者說，救護車趕往多處爆炸現場，安全部隊封鎖了通往部分遭襲地點的街道。