莫迪抵達天津　印度僑民熱烈歡迎　觀賞中國藝術家演繹印度歌舞

印度總理莫迪（Narendra Modi）8月30日抵達中國天津，準備參加上海合作組織峰會。這是他時隔7年再次訪華，在當地受到在華印僑的熱烈歡迎，並在一家酒店欣賞了由中國藝術家演繹的印度傳統舞蹈、音樂。莫迪在社交平台X（Twitter）上表示，期待在峰會期間展開深入討論，並與各國領導人會晤。



▼莫迪用中文發貼文

《今日印度》報道，莫迪抵達天津後，受到中方官員的熱烈歡迎。隨後到達酒店，有中國藝術家在那裏演奏西塔琴、桑圖爾琴、塔布拉鼓等印度古典樂器。

當地的印度僑民也在現場歡迎莫迪，他們高呼「印度母親節快樂」（Bharat Mata ki jai）和「祖國母親」（Vande Mataram）的口號。

除了參加上合峰會，莫迪此行還將在本周日會見中國國家主席習近平，並在下周一會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。