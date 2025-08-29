莫迪訪日本晤石破茂　雙方同意加強合作　對東海和南海現狀表關切

日本首相石破茂8月29日在東京首相官邸與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談，2人會晤後發聯合聲明，提出把強化安保和經濟協調、人員交流作為優先領域推進合作，還制定今後10年具體合作方向的「共同願景」。日印雙方另在聲明中對東海和南海現狀表達嚴重關切，強烈反對任何勢力憑力量與施壓嘗試單方面改變現狀。



日本共同網29日報道，石破茂在會談後的聯合記者會上強調，日印兩國在印太地區有共同責任去維持並強化基於法治的自由開放國際秩序；莫迪則指，雙方的合作極其重要，對世界的和平與穩定而言也十分重要。

2025年8月29日，日本東京，日本首相石破茂與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談。（Reuters）

日本與印度還修改了2008年簽署的安保宣言，納入加強四方安全對話（Quad）框架下的合作，以及擴大日印軍方共同訓練、情報共享等合作。

報道稱，兩國領導人就日本對印度民間投資達到10萬億日圓（約5,300億港元）規模、5年間使雙方的人才交流增至逾50萬人的目標達成共識；有關印度正在建設的高速鐵路項目，雙方就採用JR東日本新幹線新型列車「E10系」以及日式系統達成一致。

2025年8月29日，日本東京，日本首相石破茂在官邸與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤時握手。（Reuters）

另外，日本及印度為實現半導體等重要物資的穩定供應，雙方確認了新設的「經濟安全保障倡議」機制。