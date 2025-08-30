莫迪訪華前夕談中印關係良好具積極影響　外媒：上合峰會加快破冰

上海合作組織峰會8月31日將在天津開幕，印度總理莫迪（Narendra Modi）屆時將出席並會見中國國家主席習近平。莫迪29日接受日媒採訪時表示，印度和中國穩定、可預測和友好的雙邊關係，可以對地區和全球和平與繁榮產生積極影響。這是自2020年中印邊境衝突以來，莫迪首次訪華，或有望加快解凍雙邊關係。



日本《讀賣新聞》周五採訪莫迪，當被問及此時改善對華關係的重要性是什麼時，莫迪表示：「印度和中國作為鄰國和地球上最大的兩個國家，其穩定、可預測和友好的雙邊關係，將對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。」

習近平、普京與莫迪2024年10月23日在俄羅斯出席金磚峰會（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

他補充道：「印度願在相互尊重、互利共贏、相互體諒的基礎上，從戰略高度和長遠角度推進雙邊關係，加強戰略溝通，共同應對發展挑戰。」

2020年6月中印邊境加勒萬河谷發生衝突，自此雙邊關係迅速降溫，貿易往來受到阻礙，中印雙方均限制對方公民申請簽證。

直到去年10月，俄羅斯喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會期間，習近平會晤莫迪，並簽署一項邊境協議，兩國同意撤軍，並將邊境巡邏恢復到2020年前的水平。

中印2020年在邊境加勒萬河谷爆發流血衝突，圖為印軍被俘士兵。（微博@中國海洋維權）

今年6月，中國允許印度朝聖者進入西藏朝聖。隨後兩國恢復向對方公民發放旅遊簽證。

亞洲新聞台（CNA）引述印度外貿公司Portcity Impex的領導人維賈亞拉姆（Vigneswara Vijayaram）表示：「（中印關係解凍）儘管出現令人鼓舞的跡象，但日常貿易中真正的改變仍遲遲未見。外交手段目前正在改善市場情緒，但企業仍需看到持續且務實的政策變革，才能感受到實質差異。」

他還指出，政治衝擊可能在一夜之間摧毀信任基礎。