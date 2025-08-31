上合峰會｜盧卡申科第16度訪華　形容中國強則白羅斯強

即將第16次以白羅斯總統身份訪華的盧卡申科（Aleksandr Lukashenko），在接受中國官媒專訪時說，中國強則白羅斯強，「我們永遠不會背叛與中國人民、中國、我的朋友習近平主席的友誼」。



據白羅斯國家通訊社報道，盧卡申科周六（8月30日）啟程對中國進行工作訪問，將出席周日（31日）開始在天津舉行的上海合作組織峰會，以及9月3日在北京天安門廣場舉行的閱兵式。

盧卡申科在中國中央電視台周五（29日）晚播出的《高端訪談》節目專訪中，評價中國國家主席習近平是「卓越的領導人，受到世人敬重的領導人」，並指中國一直在加速發展，不是「加速走」，而是「跑起來」，「我也正努力跑起來，即將第16次訪華，我將奔向中國」。

他稱白中關係已經提升到了合作的最高水平，兩國之間不存在問題，也沒有分歧，中國強則白羅斯強。「我們永遠不會背叛我們的關係，不會背叛我們與中國人民、與中國、與我的朋友習近平主席的友誼。」

盧卡申科還透露，習近平總送給他茶，「我很快就要成為白羅斯的中國人了」。

中白關係：中國國家主席習近平2023年12月4日與白羅斯總統盧卡申科在北京會談，他們其後互贈禮物。（白羅斯總統網站照片）

統治白羅斯逾30年的盧卡申科，上次訪華是在今年6月。據白通社報道，北京當時為盧卡申科舉辦了與習近平之間的「傳統友好家庭會議」。

白羅斯第一副總理斯諾普科夫（Nikolai Snopkov）6月在白羅斯國家電視台的一檔節目中轉述稱，習近平在非公開的會面中對盧卡申科說：「我的朋友，我們之間有特殊的關係，所以今天我們將舉行家宴。我的女兒將有史以來第一次出席與外國領導人的晚宴。」

盧卡申科去年10月曾告訴中國國際電視台（CGTN），中國是白羅斯最親密的盟友之一。「我很高興，我的個人和國家都與中國交織在一起。我們願意為中國做一切符合他們利益的事情，沒有我們不能為中國解決的問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

