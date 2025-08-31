上合峰會｜澤連斯基與莫迪通話　冀俄烏停火訴求能獲會議各方重視

印度總理辦公室8月30日稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）當日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，重申支持和平解決俄烏戰爭。澤連斯基則指，前者支持烏克蘭呼籲的停火訴求，並希望這一訴求能在31日舉行的上海合作組織峰會上獲得重視。莫迪目前已抵達天津準備出席會議。



路透社30日報道，印度總理辦公室在聲明中表示，澤連斯基認同莫迪對俄烏戰爭事態發展的看法，而莫迪則強調印度支持儘早恢復和平解決衝突的努力。

上合峰會：2025年8月30日下午，印度總理莫迪乘坐專機抵達天津（X@Narendra Modi）

辦公室稱，兩國領導人還回顧了印度與烏克蘭雙邊夥伴關係的進展，並討論進一步加強所有共同利益領域合作的途徑。

聲明未有提及有關俄烏停火的內容，但澤連斯基稱：「重要的是，莫迪（在通話中）支持俄烏停火的必要性，我們期待這一訴求能在中國的會議（上合峰會）上獲得重視。」

2024年8月23日，烏克蘭總統澤連斯基與到訪烏克蘭的印度總理莫迪握手（REUTERS）

印度總理莫迪（Narendra Modi）30日結束訪日本的行程後，登上專機前往中國，並於傍晚抵達天津準備出席上合峰會；另外，他在與會期間，預料將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤。