印尼示威持續升級　TikTok暫停當地直播功能

中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）周六（8月30日）宣布，由於印尼爆發的暴力示威活動持續升級，公司將暫時停止在印尼的直播功能「幾天」。



TikTok發言人稱：「由於印尼抗議活動中的暴力事件不斷升級，我們已自願採取額外的保障措施，以確保TikTok成為一個安全和文明的空間。出於謹慎考慮，TikTok直播在印尼暫停幾天。」

公司還說，它將繼續刪除違反其社群準則的內容。

TikTok在印尼擁有超過1億個帳戶。

印尼8月25日爆發示威，要求議員減薪，民眾圖闖國會大廈，警方大舉戒備（Reuters）

這次示威聚焦於民眾低薪、議員開支等問題。示威持續數天後在8月28日局勢升級，一名任職電召電單車司機的21歲男子於示威爆發期間在雅加達議會大樓外遭警車撞死，令民眾的憤怒程度飆升，由本來矛頭指向議員，擴大至不滿警察，一些示威者把警局和議會大樓作為攻擊目標，示威蔓延印尼多地，更發生市議會大樓遭縱火的事件，總統普拉博沃（Prabowo Subianto）因此取消訪問中國的行程。