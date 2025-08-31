習近平會晤亞美尼亞總理　建立戰略夥伴關係簽署多領域合作協議

中國國家主席習近平8月31日在天津會見來華出席上合峰會以及紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan），兩國領導人在會議上宣布建立戰略夥伴關係並發表聯合聲明，還簽署涉及市場監管、計量、媒體等領域多份雙邊合作文件。



新華社報道，習近平指出，中國和亞美尼亞友誼源遠流長，歷久彌堅。建交33年來，兩國互尊互信、互利互惠、互學互鑒，雙邊關係持續健康穩定發展。建立戰略夥伴關係是兩國關係發展史上的重要里程碑，雙方要賡續傳統友誼，堅定相互支持，深化各領域合作，推動雙邊關係在新起點上不斷取得新成果。

習近平強調，雙方要高質量共建「一帶一路」，加強互聯互通，推進教育、科技、文化、旅遊等交流，為兩國人民創造更多福祉。中方支持亞美尼亞加入上海合作組織，願同亞方一道，踐行真正的多邊主義，攜手推動構建人類命運共同體。

2025年8月31日，中國天津，圖為國家主席習近平與亞美尼亞總理帕什尼揚與會晤的拼圖，左圖為帕什尼揚在出席會議，右圖為習近平發表講話。（Reuters）

帕什尼揚表示，中國在習近平領導下取得巨大發展成就，亞方希望向中國學習，助力自身經濟社會發展。建立戰略夥伴關係將推動亞中關係邁上高水平，為兩國合作帶來新機遇、注入新活力。亞方堅定奉行一個中國原則，期待同中方拓展經貿合作，在國際和地區事務中保持密切配合，推動雙邊關係得到更大發展。