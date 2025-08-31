上合峰會｜習近平之外最繁忙的領導人　普京在中國打響外交突圍戰

2025上海合作組織領導人峰會8月31日至9月1日在天津舉行，中國抗日戰爭勝利80周年紀念大閲兵將於9月3日在北京舉行，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月31日至9月3日赴華出席上述兩大活動，他在31日上午就抵達天津。根據俄羅斯官方的說法普京率領的代表團非常龐大，在中國停留如此之久「實屬罕見」。



據了解，參加上合峰會的領導人大多都會前往北京觀禮中國閲兵。普京接連參加上合九三閲兵，訪華四天並不罕見。罕見的是普京將是未來四天除了習近平之外最繁忙的大國領導人。

上合峰會：圖為2025年8月31日，俄羅斯總統普京乘機抵達天津。（新華社）

作為東道國領導人，中國國家主席習近平8月30日在天津已經接連會見了哈薩克總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）、聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、柬埔寨首相洪瑪內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）、埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）、緬甸代總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）。未來四天有二三十位國家總統、總理級別的領導人有待習近平接待。

RT等俄羅斯主流媒體8月31日紛紛報道普京抵達天津，並預告同中印等領導人的會晤，渲染中俄打造新世界秩序。

而普京在天津期間計劃舉行10多場雙邊會晤，包括與印度總理莫迪（Narendra Modi）、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）舉行會晤。此外，普京還計劃與洪瑪內、奧利舉行簡短會談。有超20多個國家的領導人確認出席上合峰會。而普京將會晤其中的10多位，相當於一大半。

在北京期間，普京將與巴基斯坦總理夏巴茲・謝裏夫（Shahbaz Sharif）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）、剛果共和國總統薩蘇（Denis Sassou-Nguesso）、越南國家主席梁強。不出意外，普京也將與朝鮮領導人金正恩在北京舉行雙邊會晤。天津的會晤加上北京的見面，普京幾乎會見完了出席這兩場活動的大多數國家的實權領導人。

2025年上海合作組織峰會主會場外景。

俄烏衝突爆發後，普京沒有出席2023年在南非舉辦、2024年在巴西舉辦的金磚領導人峰會，也沒有出席2023年11月的APEC領導人峰會以及2024年的G20領導人峰會。2023年國際刑事法院對普京發出戰爭罪逮捕令後，普京的外交活動空間有限。

即便普京前不久前往美國阿拉斯加同特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行了會晤，大多數國家也沒有在逮捕令方面放鬆，只是承諾如果普京願意在當事國同烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，可以得到外交豁免。這對普京無異於羞辱。

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

國際社會和俄羅斯關係良好的國家中，沒有能像中國一樣有如此巨大的影響力，能夠邀請到數量如此龐大的國家領導人在數日內參加中國兩場外交活動。此次中國搭台，普京唱戲。這是中國給俄羅斯提供的外交便捷紅利。普京在中國停留四天，捧場中國是一方面，更重要的是突破外交封鎖，廣泛同各國接觸。