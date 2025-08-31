中國閱兵｜金正恩料9.2抵北京　丹東酒店傳暫停訂房　火車票停售

由於中國遼寧省丹東市某間酒店近日不讓外賓訂房，以及來往丹東和北京的普通列車票停售，韓媒分析資料預估，朝鮮領導人金正恩最快周二（9月2日）抵達中國首都北京。



《News1》分析12306網站和酒店預定平台資料預估，金正恩最快周二抵達北京，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

在12306上，周日至周二由丹東前往北京的普通火車暫停發售，而且一向接待任何國家或地區的遼寧省丹東市中聯大酒店亦不開放給外賓訂房。

金正恩過往訪問俄羅斯、中國、以及到越南河內參加「特金會」時，都會乘坐火車。（Reuters）

報道指，這可能是因為金正恩會按照過往習慣乘搭具有防彈功能的綠皮專用列車，途中經過中聯大酒店可俯瞰到的中朝友誼橋。

列車K28原定每晚6時18分從丹東出發，翌日上午8時40分抵達北京。報道引述外交消息人士分析，丹東至北京的列車運行資訊消失，可能與金正恩訪華有關。

除此之外，丹東市中聯大酒店無法讓外賓預訂房間，這也增加金正恩使用鐵路的可能，因為中聯大酒店可以俯瞰橫跨鴨綠江、連接丹東和新義州的中韓友誼大橋。觀察人士認為，這顯示金正恩極可能搭乘專用列車通過這條橋。

2025年8月31日，韓媒指，丹東市中聯大酒店無法讓外賓預訂房間。經記者查閱，在Trip.com等境外網站，的確無法預定，但若果有內地電話，可透過內地App如美團等進行預定。（手機截圖）

報道指，從丹東到北京，一般道路距離約800公里，高鐵則約1000公里，考慮到金正恩的專列時速50至60公里，預計行程需16至20小時。如此一來，他預料周一（1日）經過丹東，隔天（2日）抵達北京。

2025年8月31日，韓媒指，丹東市中聯大酒店無法讓外賓預訂房間。經記者查閱，在Trip.com等境外網站，的確無法預定，但若果有內地電話，可透過內地App如美團等進行預定。（手機截圖）

金正恩抵達北京後，預計將像過去一樣入住釣魚台國賓館，周三（3日）與中國國家主席習近平一同出席閱兵活動，並站在習近平左側第三位觀禮。

金正恩如果順利訪華，預計將與中、俄領導人舉行一連串雙邊峰會，金正恩、習近平、普京是否舉行三方會談亦備受關注。