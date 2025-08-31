俄羅斯再對烏克蘭發動大規模空襲　澤連斯基：擬再攻俄腹地

俄羅斯8月30日對烏克蘭14個地區發動大規模襲擊，至少1死34傷。烏克蘭則連夜對俄境內兩座煉油廠發動襲擊。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指俄軍派出近540架無人機和45枚導彈襲擊，他稍晚在社交平台發文通報前線戰況，並指計劃對俄羅斯陣地發動新一輪的「深度打擊（deep strikes）」。



綜合外媒報道，烏克蘭官員表示，俄軍襲擊後，一名婦女在南部扎波羅熱地區喪生，包括兒童在內另有30人受傷；東南部的第聶伯羅連續第二晚遇襲，一棟住宅與購物中心受損，4人受傷；首都基輔附近的鐵路基礎設施亦遭到破壞。

2025年8月30日，圖為一名居民站在烏克蘭扎波羅熱市一棟受損的住宅前。（Reuters）

烏軍則指旗下部隊在夜間派出無人機襲擊克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）及塞茲蘭（Syzran）兩間煉油廠，前者據指發生多次爆炸並起火。俄軍承認有一間年產850萬噸石油產品的重要煉油廠遭襲並受損起火，但無人員傷亡。俄羅斯國防部稍晚發布戰報，指烏軍在過去的一日之間折損1340名士兵。

澤連斯基帖文就指，俄軍由今年開始在前線超過29萬名士兵傷亡，大部份在俄佔頓涅茨克，強調烏軍在頓涅茨克堅守並有所成效，旗下軍事團隊分析扎波羅熱以及蘇梅和哈爾科夫戰況，將開展行動積極應對。