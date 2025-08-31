蘇格蘭三兄弟139天無支援划艇橫渡太平洋　創世界最快時間紀錄

三名蘇格蘭兄弟周六（30日）結束的航程，創下無後援、不間斷橫渡太平洋的最短時間紀錄。



麥克萊恩三兄弟（Ewan, Jamie & Lachlan Maclean）今年4月12日乘坐自製的碳纖維船，從南美國家秘魯首都利馬出發，攜帶500公斤食品，划艇橫渡整個太平洋，歷時139日5小時零52分鐘，划行距離達14,500公里。周六抵達澳洲北部凱恩斯（Cairns）。

期間，三人面臨暈船、食物短缺和熱帶氣旋的考驗，由於沿途沒有補給，他們需在船上捕魚，三兄弟中的Lachlan甚至一度被巨浪捲入海中。

Lachlan向記者回憶遇險經歷，稱當時海浪從側邊襲來，短短幾秒鐘，整個人已經被海浪被掀翻，撞上右舷安全繩後像後空翻般墜入水中。所幸Ewan及時營救。

靠近終點時，三兄弟舉起信號火把，情緒激動。他們民眾歡呼聲下登上碼頭，相擁而泣。

Ewan後對傳媒表示：「我們還沒適應陸地生活，老實說現在渾身發軟，但能踏上陸地實在太幸福了。」

最快划船橫渡太平洋的舊紀錄，由俄羅斯探險家科紐霍夫在2014年創下，當年他用了160日，獨自從智利划船到澳洲。