「黑夜之神」現身佛州捉賊？　美國男穿蝙蝠俠睡衣英勇制伏偷車賊

美國佛州警方27日凌晨接獲一單盜竊案通報，抵達現場後，竟見到一位身穿蝙蝠俠套裝的男子已將竊賊制伏。



原來蝙蝠俠其實是住在隔壁的的屋主Kyle Myvett，他當晚正準備睡覺時收到監視器警報，發現有人正在試圖撬開他的車。Myvett來不及換衣服，直接穿着蝙蝠俠睡衣衝出家門。

發現正在自己車內行竊的竊賊後，Myvett先在一旁觀察，見他接着前往鄰居車庫意圖行竊時，隨即衝上前將人壓制，直到警方趕到現場。

圖為Kyle Myvett與當地警員合照。（Cape Coral Police Department）

Myvett事後對媒體表示，他當時趁竊賊不注意，一把抓住他的手腕，對他說：「聽着，別想逃，我在這方面經驗豐富。」他還表示：「我真的很慶幸當時穿着蝙蝠俠睡衣，這給了我額外的信心。」

據稱該嫌犯在被捕前盜取了現金、一隻腕錶、價值逾500美元的禮品卡及兩副價值數百美元的墨鏡。

事後警方也特別表揚這位英勇的蝙蝠俠好鄰居，在警署的Facebook上發佈了跟這位蝙蝠俠的合照。