中國閱兵｜金正恩女兒首次外訪未現身閱兵　專家：接班人累積經驗

中國周三（3日）在北京天安門廣場舉行抗戰勝利80周年大閱兵，受邀領袖包括朝鮮最高領導人金正恩。韓媒指，與許多與配偶一起走紅地氈的領導人不同，在入口處，傳媒未拍到隨同他出訪的女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）。

金朱愛前一天與他一同抵達北京，這是她首次在海外公開露面，這進一步引發外界猜測，即她可能是朝鮮金氏政權潛在繼承人。這是她第一次陪同父親金正恩出訪，這種經歷與待遇，就連上任前的金正恩都未曾有過。



金正恩周一乘坐專用列車從平壤出發，周二下午抵達北京。這是他自2011年12月上任第5次訪華，也是繼2019年1月後、時隔6年8個月的再次訪問中國。他曾3次攜夫人李雪主訪華，但此次帶女兒金主愛同行尚屬首次。

路透社引述美國朝鮮專家Michael Madden稱：「目前，金朱愛是朝鮮下一任最高領導人的熱門人選，」「她正在累積實際的禮儀經驗，這應該對她成為朝鮮下一任領導人或核心精英階層大有裨益。」

報道引述分析指，沒有證據顯示金正恩曾陪同父親金正日出訪，但金正日1950年代確實曾與父親、朝鮮開國元勳金日成一起出訪國外。

金正恩「西裝革履」 獨自現身會場

根據韓聯社，在出席北京閱兵活動這一天，金正恩未有穿他慣常穿的人民服（類似中山裝），而是身穿一套黑色西裝，搭配一條亮金色領帶。

朝鮮領導人金正恩到場。（香港01直播截圖）

報道指，上午9時18分左右，央視鏡頭捕捉到金正恩乘坐黑色防彈豪華轎車抵達北京故宮博物院端門，即面對天安門廣場的一邊。

金正恩抵達北京時被拍到與女兒金朱愛一同下列車，但今日各國領袖入場時，金朱愛並未現身，亦未知夫人李雪主是否有隨行。

央視全程直播他下車至進入會場的畫面，顯示高度禮遇。中國國家主席習近平親自迎接，與金正恩握手時以另一手輕拍其手，展現親密態度。一眾領導人隨習近平登上城樓準備觀禮時，金正恩跟習近平和普京邊講邊說笑，在城樓上亦見其與習近平交頭接耳。