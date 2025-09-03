中國閱兵｜與普京跟習近平邊走邊笑　美媒：金正恩重獲榮譽｜有片

北京舉行中國抗日戰爭勝利80周年閱兵，邀獲多國領袖及代表出席，其中俄羅斯總統普京與朝鮮最高領導人金正恩，甫出場已一左一右，伴在中國國家主席習近平邊走上天安門廣場，三人邊說邊笑，其他外國領袖跟隨。「習普金」首次歷史性同框，美國媒體形容，中方對金正恩的邀請安排，使其重獲榮譽。



中國官方發布的出席九三閲兵的外國元首名單中，金正恩排在第二，僅次於普京。外國媒體一直關注金正恩在儀式上的站位。

有片｜習近平跟金正恩與普京邊走邊互動：

現場可見，當領袖們登上天安門城樓觀禮時，金正恩跟普京亦站習近平兩側。這也是繼1959年金正恩的祖父金日成之後，朝鮮最高領導人再度登上天安門城樓參觀中國閲兵。

2025年9月3日，電視直播顯示，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京和朝鮮領袖金正恩抵參加紀念二戰結​​束80週年的閱兵式。（Reuters）

CNN形容，對金正恩來說，這是一個特別重要的時刻，讓他重獲榮譽。「這證實了習近平絕對將金正恩視為無畏挑戰西方的世界秩序不可或缺的夥伴。金正恩並非邊緣人物，而是站在最前線、最核心的位置。」, 「習近平、金正恩和普京正攜手踏上新的旅程，三國首次在同一個舞台上攜手並進，短期內不會脫離彼此的外交或軍事軌道」。

2024年本為中朝建交75周年，因而設立「中朝友好年」，但中朝領袖未有會面。反而金正恩與普京因烏克蘭戰爭結盟，朝鮮派出軍人支持俄軍，普京更在2024年訪問了平壤，並與金正恩簽署了共同防禦條約；反觀金正恩卻自2019年來已再未訪華，朝鮮與中國關係被認為有所降溫。是此金正恩相隔6年再訪華，中方高規格待遇令金正恩以體面方式重返國際舞台。