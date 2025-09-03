中國閱兵｜特朗普發文：向正密謀反美的普京和金正恩致最真誠慰問

北京9月3日舉行盛大中國抗日戰爭勝利80周年閱兵之際，美國總統特朗普似乎亦相當關注。他在美國時間2日晚上發貼文，稱好奇中國國家主席習近平會否感謝美國當年對二戰抗戰的支持和「鮮血」，又慰問「正在密謀反美的」俄羅斯總統普京和朝鮮最高領導人金正恩。



中國閱兵：中國國家主席習近平率領一眾外國元首出場，與朝鮮領袖金正恩和俄羅斯總統普京有說有笑。

特朗普在Truth Socail貼文寫道：

「亟待解答的重大問題是，中國國家主席習近平是否會提及美國給予中國的巨大支持和『鮮血』，以幫助中國從極其不友好的外國侵略者手中捍衛自由。許多美國人為中國爭取勝利和榮耀而犧牲。我希望他們的英勇和犧牲能夠得到應有的敬意和紀念！祝願習近平主席和偉大的中國人民擁有一個偉大而持久的慶祝日。請代我向正在密謀反對美國的普京和金正恩致以最誠摯的問候。唐納德·J·特朗普總統」

中國進行九三閱兵之際,美國總統特朗普稱好奇中國國家主席習近平會否感謝美國當年對二戰抗戰的支持和「鮮血」，又慰問「正在密謀反美的」俄羅斯總統普京和朝鮮最高領導人金正恩。（Truth Social）

特朗普在同日較早時間，否認外界指中國、俄羅斯及其盟友關係升溫，對美國在全球舞台構成挑戰。特朗普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，他與中國國家主席習近平「關係良好」，並稱「中國需要我們多於我們需要它」。特朗普於上月才與普京在阿拉斯加會面，當時兩人互動友好。特朗普亦多次表示希望再晤金正恩，在8月底會見到訪白宮的韓國總統李在明時，明言希望今年就能與金正恩會面。