中國閱兵｜金正恩與韓國議長禹元植碰面　韓方證實兩人儀式前握手

【中國閱兵 / 閱兵時間 / 九三閱兵 / 抗日戰爭 / 抗戰勝利】北京9月3日舉行抗戰勝利80周年大閱兵，韓國派國家二號人物、國會議長禹元植出席，外界關注他會否與朝鮮領導人金正恩在儀式上碰面，韓國議長辦公室3日指，禹元植與金正恩在閱兵儀式開始前握手，互致問候。



韓聯社指，兩人3日在中國閱兵儀式開始前握手。

韓媒引述議長室相關人士指「兩人握了手」、「進行了交談，具體內容將在明天（4日）的記者會上公開」。

2025年9月2日，韓國國會議長禹元植抵達北京，準備出席中國9月3日舉行的閱兵儀式（新華社）

禹元植3日在社交網站X（前稱Twitter）發文，附上自己與普京握手的圖片，稱他向普京談到希望對方關注在俄羅斯營運的130家韓國企業，又指普京關注韓朝關係問題，詢問禹元植議長的看法，以及在俄朝領袖會晤中，希望他向金正恩傳達什麼訊息。

帖文並寫道「在出席閱兵儀式之前，與金正恩互致問候。」

禹元植在出發前曾向傳媒稱，若能與金正恩碰面，將和他就朝鮮半島和平事宜交換意見，「如果我與金正恩會面，我可能會討論擴大朝鮮半島和平的途徑，因為這是雙方共同的利益。」

兩人並非首次碰面，早在2018年4月，兩人曾在板門店和平之家舉行的歡迎晚宴上見面。