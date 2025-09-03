中國閲兵｜和習近平普京並肩　金正恩的閃亮登場醖釀了14年

中國9月3日在北京舉行盛大閲兵活動，以紀念抗日戰爭勝利80周年。此次活動備受矚目的外賓是朝鮮領導人金正恩。習近平右手邊是俄羅斯總統普京，左手邊就是金正恩。



在2018年和2019年，金正恩曾四次訪華，三次在新加坡、越南、韓國板門店同美國總統特朗普會晤，兩次同韓國總統文在寅會晤，一次在海參崴同普京會晤。這些外交活動都是圍繞特朗普上台後美國半島政策變化開展的，金正恩不是在準備同特朗普會晤，就是在向中俄韓請示匯報協調同特朗普的會晤。這些外事活動具有很大的突發性。

金正恩以往唯一一次稱得上不以朝核談判為目的的訪問是2023年9月訪問俄羅斯遠東地區，當時他與普京在「東方」航天發射場舉行了會談，還參觀了飛機制造廠，希望俄羅斯提供軍事技術的目的不言而喻。

此次第五次訪問中國，才是金正恩重磅登上國際舞台的開始。

金正恩以往同習近平、普京、特朗普、文在寅的會晤都身着中山裝。而9月2日抵達北京時金正恩身着西裝，9月3日登上天安門城樓觀禮時也身着西裝。金正恩在朝鮮國內多次穿西裝亮相，但在國際外交場合，這還是第一次。

習近平與坐在左側的金正恩交流。

今年5月9日俄羅斯舉行勝利日大閲兵，當時朝鮮出兵協助俄羅斯收復庫爾斯克地區，金正恩是普京重點邀請的對象，但是金正恩並沒有在盛情之下前往莫斯科。以中國今時今日的地位，閲兵邀請到的外賓單總統總理級別的就有26人，國會議長級別的有6人，這是比莫斯科更受關注的盛大外交場。

金正恩選擇在這樣的場合站在習近平身邊的核心位置，是非同尋常的選擇。這條道路，金正恩醖釀了14年。

2025年9月3日閲兵活動開始之前，習近平和外賓走向天安門城樓，習近平和普京金正恩邊走邊聊。（香港01直播視頻截圖）

出生於1982年（也有說1984年）的金正恩現年43歲，2011年朝鮮前領導人金正日去世後接班，彼時他是帶着妹妹在父親靈前抹眼淚的年輕人，一臉稚嫩。

但在隨後的十多年中，他施展了驚人的政治手腕，全面鞏固了自己的權力。金正日留給他的軍事輔政大臣幾乎全被替換。他的姑父張成澤被作為野心家拉下馬。剛接班的2012年，金正恩被稱為勞動黨「第一書記」，直到2016年才當選勞動黨委員長，但是2021年的勞動黨第八次全國代表大會上，金正恩的權力已經非常穩固，頭銜終於成了勞動黨總書記。

曾在瑞士留學、能說一口流利英文的金正恩，深知朝鮮的民生短板。在他的主導下，朝鮮從先軍政治向發展與核武開發兩條腿同時走路轉型。軍政府的色彩退去，政府總理的黨內地位提高，軍事在整個國家中的地位有着根本性的調整。

2025年9月3日在閲兵開始前習近平陪同外賓登上天安門城樓，在登樓過程中習近平停下來向金正恩和普京講解相關歷史。（香港01直播視頻截圖）

在外交上，金正恩利用中國的支援，勒緊褲腰帶進行軍事建設。通過隔三差五打韓國讓美國不敢對朝鮮輕舉妄動。朝鮮的核設施炸了重建，重建之後再炸，將美國騙得團團轉已經完成了核開發。2024年8月金正恩果斷決定在俄烏衝突中出兵幫助俄羅斯。面對美歐的封鎖打壓，沒有膽略和遠見是不敢這樣公開支持俄羅斯的。

金正恩在內政外交上很少有明顯的失誤，穩紮穩打、步步為營取得了今天的局面。這次不擔心後方國內政變，不擔心到中國後不能運籌於眾人面前。來到北京這個國際外交風暴眼，閃亮登場，這是一個青澀青年成為成熟中年後做出的自信選擇。