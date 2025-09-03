印尼總統趕及觀看閱兵　習近平：克服困難赴華　體現重視兩國關係

印尼多地爆發示威後，總統普拉博沃（Prabowo Subianto）一度宣告取消訪華行程，最終趕及在9月3日凌晨抵達，在北京觀看中國的閱兵儀式，中國國家主席習近平3日下午會晤普拉博沃時，稱對方克服困難來華出席紀念活動，體現對兩國關係的重視。



中國外交部稱，習近平指普拉博沃克服困難來華出席紀念活動，體現對中印尼關係的重視和印尼人民對中國人民的真摯友好情誼，中方支持總統先生施政，支持印尼盡快恢復秩序和穩定，支持印尼發展壯大。

他稱中方願同印尼秉持建交初心，弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，高水平推進中印尼命運共同體建設，為人類進步事業作出應有貢獻。

2025年9月3日下午，中國國家主席習近平會晤印尼總統普拉博沃（中國外交部）

習近平強調雙方要錨定正確方向，加深全方位戰略協作和發展戰略對接，推動中印尼關係行穩致遠，在地區乃至全球層面發揮示範作用。

他提倡要用好外長防長「2+2」對話機制，加深安全和防務合作，高質量共建「一帶一路」，擴大雙向開放，拓展關鍵礦產、數碼經濟、人工智能、農漁業合作。

他指中方願同印尼分享脫貧攻堅經驗，便利人員往來，增進人文交流，中國和印尼同為全球南方大國，要合力反對單邊霸淩行徑，維護地區和平穩定和國際公平正義。

中國外交部指，普拉博沃介紹國內情況，表示局勢正在趨於穩定。他談到很高興能同中國人民共同慶祝抗日戰爭勝利80周年，印尼和中國是好朋友、真朋友，對華關係是印尼外交政策的重中之重，感謝中方長期以來為印尼經濟社會發展提供的寶貴支持。

他稱兩國關係處於歷史最好時期，印尼期待同中方加強貿易、投資、金融、基礎設施等領域合作，推動兩國關係取得更多成果，更好造福兩國人民，為促進地區和平穩定作出積極貢獻。

2025年8月30日，印尼南蘇拉威西省望加錫有抗議者聚集在地區議會大樓內一棟燃燒的建築物附近。(Reuters)

印尼國內局勢升級後，印尼總統辦公室8月30日一度公布，普拉博沃將取消訪問中國的行程。之後局勢有降溫跡象，普拉博沃9月2日晚上啟程前往中國，3日凌晨抵達北京，出席3日上午舉行的閱兵。