泰自豪黨魁阿努廷：已為出任泰國總理取得足夠支持

泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）說，他已為出任泰國總理爭取到足夠的支持。



路透社報道，阿努廷星期三（9月3日）上午告訴記者，他已取得來自七個政黨的146名議員的支持。

2025年9月3日，泰國總理候候選人、泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）在議會新聞發布會上簽署協議。（Reuters）

阿努廷說，他將致力於遵守國會最大黨人民黨提出的條件，包括解散議會，重新舉行大選。

在國會擁有最多席位的人民黨當天早些時候宣布支持阿努廷成為下一任總理。在人民黨做出宣布後，執政聯盟的為泰黨秘書長索拉翁（Sorawong Thienthong）告訴記者，代總理蓬探已提交解散下議院的法令，尋求王室批准。

2025年9月3日，泰國總理候選人、泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）在國會舉行記者會後離開。（Reuters）

法律規定泰國解散國會後必須在60天內舉行全國大選。

屬為泰黨的佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）上周被憲法法院裁定違反憲法規定的道德規範，立即解除總理職務，新總理必須獲得下議院半數以上（至少247票）支持方能當選。為爭取人民黨的支持，為泰黨和泰自豪黨均表示接受人民黨的所有條件，包括推動修憲公投，以及在新政府發表施政方針後的四個月內解散國會並重新舉行大選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

