曾祈求佩通坦下台　泰國前女議員寺廟前「找數」全裸跳舞震驚全國

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）日前因涉入與柬埔寨參議長洪森的電話門風波，遭到停職調查，憲法法院日前裁定總理佩通坦須解除職務。



對此，泰國前進黨前國會議員阿瑪拉特（Amarat Chokepamitkul）竟在寺廟前全裸跳舞，聲稱要履行承諾還神，荒謬行徑震驚社會。

泰國總理佩通坦被判解除職務，前進黨前國會議員阿瑪拉特竟在寺廟前全裸跳舞，聲稱要履行承諾還神，震驚當地社會。（Facebook@Amarat Chokepamitkul）

點圖放大瀏覽：

+ 29

阿瑪拉特6月6日在臉書大膽發願，向上天祈求讓總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在年底前下台，並稱如果願望實現，就會在寺廟前「裸體跳舞」還神。如今泰國憲法法院裁定佩通坦解職，她立刻付諸行動。

阿瑪拉特1日現身佛統府一間寺廟，並在廟前的廣場搭建臨時棚子，用白布圍出私人空間後開始脫衣，並表演傳統舞蹈。

她將整個過程錄成影片上傳社群媒體，並在貼文中寫道：

我今天來還神啦！我曾發願，如果佩通坦在2025年底前下台，就會跳裸舞還神。今天終於兌現承諾，現場還有朋友見證。

阿瑪拉特澄清這不是迷信行為，而是當初對政局不滿時脫口而出承諾，沒料到竟然成真。而她也刻意低調進行，未事先公布時間地點，就是擔心遭到外界干擾。

此舉立即在泰國網路上掀起熱烈討論，網友反應兩極，有人直呼：

「太離譜」

「膽子真大」



但也有人稱讚她：

說到做到，值得尊敬。

不過有網友揶揄：

政壇比連續劇還精彩。

2025年7月3日，泰國曼谷，泰國前總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）前往泰國政府大樓參加新內閣的宣誓儀式，在儀式上她將宣誓就任文化部長。此前，泰國憲法法院暫停佩通坦的總理職務。（Reuters）

泰國法院2025年8月29日宣告解除總理佩通坦的職務後，佩通坦在曼谷會見傳媒（Reuters）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】