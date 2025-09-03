曾祈求佩通坦下台 泰國前女議員寺廟前「找數」全裸跳舞震驚全國
撰文：ETtoday
泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）日前因涉入與柬埔寨參議長洪森的電話門風波，遭到停職調查，憲法法院日前裁定總理佩通坦須解除職務。
對此，泰國前進黨前國會議員阿瑪拉特（Amarat Chokepamitkul）竟在寺廟前全裸跳舞，聲稱要履行承諾還神，荒謬行徑震驚社會。
點圖放大瀏覽：
+29
阿瑪拉特6月6日在臉書大膽發願，向上天祈求讓總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在年底前下台，並稱如果願望實現，就會在寺廟前「裸體跳舞」還神。如今泰國憲法法院裁定佩通坦解職，她立刻付諸行動。
阿瑪拉特1日現身佛統府一間寺廟，並在廟前的廣場搭建臨時棚子，用白布圍出私人空間後開始脫衣，並表演傳統舞蹈。
她將整個過程錄成影片上傳社群媒體，並在貼文中寫道：
我今天來還神啦！我曾發願，如果佩通坦在2025年底前下台，就會跳裸舞還神。今天終於兌現承諾，現場還有朋友見證。
阿瑪拉特澄清這不是迷信行為，而是當初對政局不滿時脫口而出承諾，沒料到竟然成真。而她也刻意低調進行，未事先公布時間地點，就是擔心遭到外界干擾。
此舉立即在泰國網路上掀起熱烈討論，網友反應兩極，有人直呼：
「太離譜」
「膽子真大」
但也有人稱讚她：
說到做到，值得尊敬。
不過有網友揶揄：
政壇比連續劇還精彩。
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】