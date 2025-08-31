泰國總理爭奪戰　泰自豪黨稱獲多方支持組閣　為泰黨：做白日夢

為泰黨的原任總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）遭泰國憲法法院免職，引發總理大位及組閣權力的激烈爭鬥。泰自豪黨稱已獲在野的國會最大黨人民黨支持，可組新政府，但遭為泰黨批評在做白日夢。



泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）周五（8月29日）率先宣告，已爭取到包括人民黨在內的多方支持，掌握下議院280席，他本身也準備好成為新任總理。

不過，來自為泰黨的代總理蓬探（Phumtham Wechayachai）周六（30日）告訴記者，他已向人民黨求證，人民黨只是向泰自豪黨提出若干條件，雙方未達成共識，人民黨也還未決定支持誰。

泰國法院2025年8月29日宣告解除總理佩通坦的職務後，佩通坦在曼谷會見傳媒（Reuters）

《民族報》報道，蓬探批評泰自豪黨宣稱能組建政府是為了吸引他人注意，並說：「問題是這些說法是否可信或只是在做白日夢。」

蓬探強調，為泰黨領導的聯盟已是政府，如果人民黨有意合作，為泰黨也更適合。「人民黨的條件與為泰黨的立場沒有衝突……修憲和全民公投，都是我之前主持過的事務。比起泰自豪黨，人民黨與為泰黨更容易達成共識。」

泰國時事評論員巴維（Pravit Rojanaphruk）認為，為泰黨並非虛張聲勢，他們確實可能獲得人民黨支持。

巴維向《聯合早報》分析道，為泰黨核心人物、前總理他信（Thaksin Shinawatra），與現已解散的未來前進黨創辦人塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）關係密切，而塔納通對人民黨有很大的影響力。

未來前進黨解散後成立了前進黨，而前進黨去年被法院下令解散後，創立人民黨。

巴維指出，泰自豪黨與人民黨在許多問題上的立場不同，尤其是對修訂軍政府2017年擬定的憲法。「泰自豪黨是極右翼、極端保王派的保守黨派，不僅反對修改備受爭議的王室誹謗法，還很支持軍方。即便阿努廷稱接受包括修憲公投在內的合作條件，但是否真能與人民黨合組新政府仍充滿變數。」

相比之下，長期與軍政府對立的為泰黨2023年大選時提出修憲計劃，並在上台後積極推動，尤其是力推改變憲法法院權力過大的情況。但外界質疑為泰黨是要通過修改法律框架鞏固權力，以致為泰黨暫停推進修憲。

人民黨如今已成各方極力拉攏的對象。泰媒報道，國會下議院共有492席，人民黨佔143席，是國會最大黨。其次是擁有130席的為泰黨，以及69席的泰自豪黨。佩通坦被解職前，執政黨議員有253人，反對黨議員239人。

泰國國會秘書處已發通知，將在9月3日至5日召開國會，一般認為和推舉新總理有關。這意味着，未來兩三天將出現大量的政治博弈和遊說。

2024年8月18日，泰國新總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前排右二）的任命獲泰王批准後，她與父親、泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）及家人在為泰黨總部合影。（Thai Government House/Handout via REUTERS）

巴維說，阿努廷先聲奪人，目前看似領先，但勝負難料。「為泰黨之前的總理候選人猜甲森（Chaikasem Nitisiri）也可能成為新總理。現在說甚麼都太早，就像拍賣，須等到最後一刻聽到落槌聲，否則一切都不算數。」

泰國蘭實大學政治學助理教授萬威七（Wanwichit Boonprong）則不看好為泰黨能繼續領導政府。他受訪時說：「目前形勢有利於阿努廷成為泰國第32任總理。這標誌着他信家族政治權力的終結。」

憲法法院星期五裁定佩通坦在與柬埔寨前總理洪森的通話時違反道德規範，解除她的總理職務，內閣因此一併解職。被解職的內閣將成為看守內閣，直至新內閣產生。看守內閣周六已召開特別會議，任命副總理蓬探續任代理總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

