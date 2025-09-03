歐盟外交專員卡拉斯：中俄朝領袖聯盟正挑戰現有國際秩序

歐盟最高外交官卡拉斯稱，中國、俄羅斯和朝鮮領導人一起在北京紀念抗戰勝利80周年的九三閱兵典禮上亮相，象徵着一個「專制聯盟」已形成，正在挑戰以規則為基礎的國際秩序，試圖建立反西方的「新世界秩序」。



歐盟外交與安全政策高級代表兼歐洲委員會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）星期三（9月3日）在布魯塞爾對記者說：「當西方領導人在為外交事務而會晤，一個專制聯盟卻在尋求快速形成一個新的世界秩序。」

卡拉斯說：「大家今天所看到的，（中國國家主席）習近平與俄羅斯、伊朗和朝鮮的領導人在北京站在一起，反映的並不只是一幅反西方的表象，這是對建基於規則的國際體系的直接挑戰。」

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

她稱，俄羅斯在烏克蘭的戰爭是獲得中國支持才得以持續，「這是歐洲如今必須應付的現實」。

卡拉斯過後發表演講說：「我們正經歷的是，某方刻意試圖改變國際秩序，中國和俄羅斯也談到，它們要一起引領一場百年未見的變革，重組國際安全秩序。」

她警告，歐洲面臨國際動盪之際，必須更擅於發揮它的「地緣政治力量」。

卡拉斯說：「一個新的全球秩序正在形塑，歐洲不會缺席，這個秩序將由歐洲的意願形塑，但這取決於我們是否願意接受，歐洲須扮演這個地緣政治角色。」

