中國大閱兵只為曬肌肉？專家：展現科技創新力、挑戰美國主導秩序

9月3日上午10時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵在北京舉行。這是中國規模最大的一次閱兵儀式，展示了多款新的軍事裝備。外媒引述多位國際專家分析表示，本次中國閱兵不僅為了展現軍事實力，更旨在向世界表明其科技成果、抗衡美國主導的世界秩序的信心。



從射程幾乎覆蓋全球的核導彈，到「機器狼」、高超音速武器和海上無人機，中國閱兵儀式上出現了大量高科技武器的身影，普遍被西方國家解讀為向對手發出的威懾信號。

展現科技創新實力

據中國國務院新聞辦公室一篇聲明顯示，閱兵中展示的所有武器和裝備均為中國製造。

挪威北極大學（Arctic University of Norway）中國專家蘭特尼（Marc Lanteigne）表示：「中國希望展示其科技實力，以被視為創新者。直到最近，有人一直認為中國在使用其他國家技術的拙劣仿冒品，但我們現在告別了那個階段。」

路透社引述新加坡安全分析師尼爾（Alexander Neill）表示，中國正在發出信號，凸顯其在各方面都擁有技術進步和軍事實力。對於其競爭對手的國防規劃者來說，確實有很多問題需要思考。

挑戰美國主導世界秩序的信心

2025年9月13日，中國國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閱兵。（X@SpoxCHN_MaoNing）

新加坡拉惹勒南國際關係學院（RSIS）中國國防學者查爾（James Char）則稱，這些新型武器表達了中國軍方的決心，他們將在與美國發生潛在衝突時控制自己的近海：「他們擁有的（海上）無人機和導彈相結合，將創建一個外部海軍在緊急情況下甚至無法進入進行干預的區域。」

習近平還和俄羅斯總統普京、朝鮮領導人金正恩等非西方陣營的領導人一同登上天安門，觀看閱兵。美媒指出這是向世界發出信號，顯示其對全球新秩序的願景。

尋找潛在國防軍備買家

斯德哥爾摩國際和平研究所（STPRI）表示，中國不是世界主要武器出口國。儘管是巴基斯坦的主要武器供應國，2020年至2024年期間，中國武器僅佔全球出口的5.9%，遠低於世界第一的美國。

但美媒引述澳洲退役陸軍少將Mick Ryan表示，今天的閱兵是中國向尋求非傳統供應商的國家售賣武器的好時機。