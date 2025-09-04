日本Suntory前CEO否認曾持有含大麻保健品　強調沒有犯法

日本飲料大廠三得利（Suntory）的原董事長兼行政總裁新浪剛史，近日因捲入大麻風波已於9月1日辭任。他於3日舉行記者會，否認曾在日本持有違法保健品，強調「沒有犯法、是清白的」，但仍就事件給社會造成混亂致歉。他表示，不會立即辭去日本經濟同友會（同友會）代表幹事職務，但當前一段時間不參加同友會的活動。同友會將就事件組設倫理審查會，最快月內就新浪是否適合留任作出判斷。



共同社報道，新浪剛史3日表示，他4月曾在美國買到含有大麻二酚（CBD）成分的保健品，他認為是合法商品，購買時旨在紓緩到外國出差的時差問題。他後來委託朋友寄回日本，但一直沒有收到。

至8月時，上述朋友把保健品寄給在福岡縣生活的弟弟，打算由對方轉交給他，其弟弟隨後已被福岡縣警方逮捕。據《週刊文春》報道，警方上月曾搜查新浪位於東京的住所，但無發現，其尿檢也呈陰性。新浪強調，自己既未持有、也未使用警方質疑違法的產品，甚至不知道朋友寄來的東西，是否和自己4月購買的為同一商品。

這張攝於2014年1月14日的照片中，可以看到日本大型飲料製造商三得利（Suntory）位於日本東京的公司標誌。（Getty）

新浪已於1日辭去三得利控股公司董事長職務，他表示，「我想不能給三得利造成困擾，因此決定辭職」。至於是否繼續擔任政府經濟財政諮詢會議的民間成員，新浪表示「如何決定交由政府作出判斷」。