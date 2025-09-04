美國聯邦法官裁定　特朗普政府凍結哈佛大學22億美元資助違法

美國波士頓一名聯邦法官9月3日（周三）裁定，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府違法凍結授予哈佛大學22億美元（約171.6億港元）的聯邦撥款，並裁定其不得再切斷對哈佛大學的科研經費撥款。



據路透社報道，來自波士頓的聯邦法官伯勒斯（Allison Burroughs）在裁決駁回特朗普政府的論點，即哈佛大學校園內存在反猶太主義（antisemitism ）。

2025年9月3日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki，不在圖中）在白宮橢圓形辦公室會面時面露微笑。（Reuters）

伯勒斯在裁決中表示：「經審查行政記錄後，我們很難得出其他結論，只能認定被告利用反猶太主義作為煙幕，對美國頂尖大學進行有針對性的、出於意識形態動機的攻擊。」伯勒斯是一名由前總統奧巴馬（Barack Obama）委任的聯邦法官。

伯勒斯又指：「他們（特朗普政府）的行為危及數十年的研究成果，以及所有可能從研究中受益者的福祉，同時亦體現其對憲法和聯邦法規所保護權利的漠視。」

報道指，這項裁決對哈佛大學而言是一場重大的法律勝利，它是唯一一所被特朗普政府針對，並與白宮對薄公堂的大學。

儘管哈佛在3日（周三）的裁決中先勝一仗，但白宮已表示將就裁決提出上訴。

圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

特朗普政府今年4月以哈佛大學未充分解決校內反猶太主義問題為由，削減對大學22億美元的聯邦資助，雙方過去數月一直就恢復撥款進行談判。