美國聯邦法官裁定 特朗普政府凍結哈佛大學22億美元資助違法
撰文：王海
出版：更新：
美國波士頓一名聯邦法官9月3日（周三）裁定，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府違法凍結授予哈佛大學22億美元（約171.6億港元）的聯邦撥款，並裁定其不得再切斷對哈佛大學的科研經費撥款。
據路透社報道，來自波士頓的聯邦法官伯勒斯（Allison Burroughs）在裁決駁回特朗普政府的論點，即哈佛大學校園內存在反猶太主義（antisemitism ）。
伯勒斯在裁決中表示：「經審查行政記錄後，我們很難得出其他結論，只能認定被告利用反猶太主義作為煙幕，對美國頂尖大學進行有針對性的、出於意識形態動機的攻擊。」伯勒斯是一名由前總統奧巴馬（Barack Obama）委任的聯邦法官。
伯勒斯又指：「他們（特朗普政府）的行為危及數十年的研究成果，以及所有可能從研究中受益者的福祉，同時亦體現其對憲法和聯邦法規所保護權利的漠視。」
報道指，這項裁決對哈佛大學而言是一場重大的法律勝利，它是唯一一所被特朗普政府針對，並與白宮對薄公堂的大學。
儘管哈佛在3日（周三）的裁決中先勝一仗，但白宮已表示將就裁決提出上訴。
特朗普政府今年4月以哈佛大學未充分解決校內反猶太主義問題為由，削減對大學22億美元的聯邦資助，雙方過去數月一直就恢復撥款進行談判。
特朗普讚中國閱兵「壯觀」 對習近平演說未提美國表遺憾｜有片特朗普擬4日致電澤連斯基 馬克龍：歐洲可向烏克蘭提供安全保障「特朗普已死」謠言怎形成？有人藉五角大樓Pizza指數升散播恐懼中國閱兵 | 中國搭台給普京「唱戲」 特朗普無奈「圍觀」有點酸