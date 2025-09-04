特朗普︰若關稅案上訴失敗　美國可能要取消貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump）9月3日表示，假如華府就關稅案的上訴失敗，可能需要取消早前與歐盟、日本和韓國等國家達成的貿易協議；他警告，這將會令美國更加貧窮。他接受美媒訪問時說：「這是一場經濟緊急狀態，如果我們不能贏得這場裁決，你將會看到前所未有的後果。」



上訴法院早前裁定特朗普大部份關稅措施屬違法和越權。特朗普稱，華府正準備上訴至最高法院，要求推翻有關的裁決。

特朗普重申，關稅有助華府與貿易伙伴達成協議，聲稱歐盟向美國支付近1萬億美元，指美國現時有機會變得富裕，但若果上訴失敗，美國可能要取消協議，並將因此而遭受巨大痛苦。

2025年6月27日，美國華盛頓，共和黨議員正努力通過美國總統特朗普（Donald Trump）提出的「大而美」法案，圖為財長貝森特（Scott Bessent）在國會大樓向記者發表講話。（Reuters）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，他相信最高法院會支持特朗普動用1977年的緊急狀態法徵收廣泛關稅，但他也補充，如果最高法院不支持，政府正在制定備用方案。