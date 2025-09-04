俄朝領袖北京會談 朝中社：金普會確認發展雙邊關係至更高水平
撰文：劉耀洋
出版：更新：
朝鮮最高領導人金正恩9月3日出席中國抗戰勝利80周年閱兵儀式後，在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。兩人詳細討論朝俄之間的前瞻性合作計劃，並再次確認會發展雙邊關係至更高水平。
韓聯社引述朝中社指，金正恩和普京在會談時，重申繼續推動雙邊關係向更高水準邁進的堅定意志，並就重要國際和地區問題交換意見。
金正恩強調，朝鮮未來仍將全力支援俄羅斯政府、軍民為維護國家主權、領土完整、安全利益而展開的鬥爭。
金正恩稱，朝方將上述承諾視為兄弟國家應盡的義務，並將一如既往地貫徹落實朝俄之間的條約。
普京除了重申俄朝兩國是可靠友好的盟友外，還高度評價參與俄烏戰爭的朝軍在庫爾斯克地區（Kursk）作戰表現英雄。
報道稱，儘管俄媒指普京曾在會談期間再次邀請金正恩訪俄，而後者已答應，但朝中社的報道未提及相關消息。
