中國閱兵｜金正恩與韓國議長禹元植碰面　韓媒：金正恩只回一個字

北京9月3日舉行抗戰勝利80周年大閱兵，韓國派國家二號人物、國會議長禹元植出席，外界關注他會否與朝鮮領導人金正恩在儀式上碰面，韓國議長辦公室3日指，禹元植與金正恩在閱兵儀式開始前握手，互致問候。韓聯社其後指，金正恩只對禹元植說了一個字。



韓聯社引述禹元植隨行人員報道，禹元植向金正恩表示：「我們時隔7年再次見面」，金正恩只簡短回答「是」，沒有做出別的回應。

報道指這是兩人自2018年以來的第二次會面。2018年4月，時任韓國總統文在寅和金正恩在韓朝邊境板門店韓方一側「和平之家」舉行會談。

禹元植與金正恩2018年4月曾在板門店和平之家舉行的晚宴上見面（青瓦台）

當時，禹元植作為執政共同民主黨黨鞭出席會談後舉行的晚餐會，並與金正恩進行了交談。

報道提到，作為韓國國會議長，禹元植此次代表韓國政府出席閱兵。禹元植和金正恩此次見面屬於韓朝最高層級之間的接觸。國會議長室方面表示，此前曾預測兩人恐難在現場相遇，因此這次簡短會面本身就具有重大意義。

左為韓國國會議長禹元植。右為金正恩。（新華社 / Getty）

據報道，執政共同民主黨議員金太年、朴智元、朴釘和洪起元，以及祖國革新黨議員金峻亨陪同禹元植訪華。

其中一名議員受訪時表示，由於韓朝與會人士在招待會場和貴賓室內被安排的座位距離較遠，韓方議員無法與朝方人士接觸。