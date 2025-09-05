紅十字會緊急呼籲：阿富汗六級地震逾千死傷急需人道援助

剛過去的周日，阿富汗東北部接壤巴基斯坦地區發生6級淺層地震，逾1,000人死亡、3,000人受傷。初步統計，鄰近震央的4個省份至少12,000人受災，多達130萬人受災，災情最嚴重的省份多條村落被夷平，部分道路仍未搶通，救援人員要徒步數小時才能抵達現場。



除了搜救資源，當地迫切需要糧食、潔淨用水及臨時住所。阿富汗紅新月會正投入救災，提供食水、醫療物資及衞生設備，協助運送傷者到鄰近醫院，並派員評估災情需求，然而震央位處山區，加上交通不便及通訊不穩定，影響搜救及評估災情進度。

「不幸地，情況極其嚴峻，實在難以言喻。拍攝當下，我仍感受到餘震。」

阿富汗飽經衝突、天災頻繁，全國2,290萬人急需人道援助。過去兩年更有數以百萬計民眾因地區緊張局勢加劇等因素，由巴基斯坦及伊朗回國，加劇人道需求。香港紅十字會正與國際紅十字會密切聯繫，將因應當地情況採取下一步人道行動。

立即支持：🔗https://s.redcross.org.hk/AHC_9649

📊災情數字

* 死亡人數：逾1,400人

* 受傷人數：逾3,300人

* 受災人口：至少12,000人（鄰近震央的4個省份）

阿富汗地震（香港紅十字會提供）

🆘急需援助項目

除了糧食、潔淨用水、醫療

當地將於12月步入寒冬，民眾急需安置，否則情況將更嚴峻。

🚨救援行動

阿富汗紅新月會人員正於受災地區，參與搜救、協助運送傷者以及提供緊急人道援助。

香港紅十字會一直積極回應阿富汗的人道需求，現就阿富汗人道危機發出緊急呼籲，籌募捐款支持當地人道工作。

❤️‍🩹您的支持，能為有需要民眾帶來希望：

👉 網上捐款 https://s.redcross.org.hk/AHC_9649

👉 *轉數快 香港紅十字會識別碼 164279317

指定捐款日期：即日起至2025年9月17日

*透過PayMe、支付寶及轉數快識別碼之捐款：請提供交易紀錄截圖，並連同捐款者姓名、電話、地址、捐款者號碼（如有）及輸入「阿富汗人道危機」，電郵至 relief@redcross.org.hk

關於香港紅十字會國際及賑災服務：

全球的紅十字會及紅新月會積極應對不斷發生的人道危難，為受水災、風災、寒流、山火、旱災及糧食危機等影響的人士提供人道救援，協助流徙人士恢復正常生活，及提升高危群體適應氣候變化的能力。