英格蘭擬禁向未滿16歲者出售Red Bull、Monster等能量飲品

英國政府9月2日宣布計劃頒布一項新法律，禁止英格蘭任何16歲以下人士從商店、餐廳、咖啡館、自動販賣機和網絡上購買紅牛（Red Bull）、魔爪（Monster）和Prime等能量飲料，政府認為這些能量飲料會對青少年的身心健康、睡眠品質和學習產生負面影響。



英國廣播公司（BBC）報道，部份常見能量飲料所含有的咖啡因比2杯咖啡還多，過量飲用會導致頭痛和睡眠問題，有時甚至會出現心率加快、心律不整和癲癇發作等症狀。

2025年7月9日，英國倫敦，能量飲料魔爪（Monster Energy）的罐裝飲料。（Getty）

衛生及社會關懷大臣施卓添（Wes Streeting）近日在BBC廣播四台的《Today》節目中表示，政府是「應家長、教師和兒童的呼籲」而被要求採取行動。他說，「你可以看到能量飲料對健康、注意力和學習的影響，這就是我們採取行動的原因。」

儘管目前英國大多數超市已自願禁止向青少年出售能量飲品，但據相關部門估計，每周仍有多達三分之一的英國青少年飲用此類飲料。