英格蘭擬禁向未滿16歲者出售Red Bull、Monster等能量飲品
撰文：張涵語
出版：更新：
英國政府9月2日宣布計劃頒布一項新法律，禁止英格蘭任何16歲以下人士從商店、餐廳、咖啡館、自動販賣機和網絡上購買紅牛（Red Bull）、魔爪（Monster）和Prime等能量飲料，政府認為這些能量飲料會對青少年的身心健康、睡眠品質和學習產生負面影響。
英國廣播公司（BBC）報道，部份常見能量飲料所含有的咖啡因比2杯咖啡還多，過量飲用會導致頭痛和睡眠問題，有時甚至會出現心率加快、心律不整和癲癇發作等症狀。
衛生及社會關懷大臣施卓添（Wes Streeting）近日在BBC廣播四台的《Today》節目中表示，政府是「應家長、教師和兒童的呼籲」而被要求採取行動。他說，「你可以看到能量飲料對健康、注意力和學習的影響，這就是我們採取行動的原因。」
儘管目前英國大多數超市已自願禁止向青少年出售能量飲品，但據相關部門估計，每周仍有多達三分之一的英國青少年飲用此類飲料。
英國政壇地震 副首相韋雅蘭承認買樓少交印花稅 保守黨要求辭職英國財政困局 英鎊急跌1% 30年債息創1998年後高位英國經歷史上最熱夏季 打破1884年以來紀錄英國反「庇護酒店」示威不斷 施紀賢：有意提前關閉所有設施