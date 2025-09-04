怕金正恩DNA外泄？　朝鮮人員仔細擦拭桌椅、收走水杯｜有片

俄羅斯記者公布的影片顯示，朝鮮領導人金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三（3日）在北京舉行會談後，朝方工作人員仔細擦拭金正恩接觸過的所有物品。路透社引述分析指，此舉是為防外國間諜而採取的安全措施之一。



克里姆林宮記者Alexander Yun在Telegram平台發布的影片顯示，金正恩與普京進行逾2小時的會談後，2名朝鮮工作人員仔細地清理現場的座椅。

中國閱兵：2025年9月3日，朝鮮領導人金正恩與俄羅斯總統普京在北京擁抱。（Reuters）

朝鮮工作人員擦拭椅子的靠背和扶手，清潔金正恩座椅旁的咖啡桌，並收走他的飲水杯。克里姆林宮記者表示，會談結束後，陪同金正恩前來的朝鮮工作人員徹底清除金正恩的所有活動痕跡。

《日經新聞》引述日韓情報機構報道，與此前出訪時一樣，金正恩此次乘坐標誌性綠色專列前往北京時仍自帶廁所，以隱藏健康資訊。美國史汀生中心（Stimson Center）朝鮮領導層專家Michael Madden表示，此類措施自金正恩父親金正日時代起已成為標準程序。

專家解釋：「特製廁所及裝有廢棄物、煙蒂等碎屑的專用垃圾袋，是為防止外國情報機構（即使是友好國家）獲取樣本進行檢測，這些樣本可能泄露金正恩的健康狀況，包括毛髮和皮贅等生物資訊。」

2019年與美國總統特朗普舉行河內峰會時，金正恩的警衛人員曾被拍到封鎖其酒店樓層並進行數小時清掃，甚至搬走床墊等物品。

金正恩的團隊在其使用物品前也會進行細緻清潔。2018年與韓國總統文在寅會晤時，朝方安保人員提前對座椅和桌面進行噴霧消毒並反覆擦拭。2023年與普京峰會現場視頻顯示，警衛不僅用消毒劑擦拭座椅，還動用金屬探測器掃描座墊， 嚴格地進行安全保障檢查。