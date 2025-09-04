習近平晤金正恩　稱願同朝鮮加強高層交往戰略溝通　開展務實合作

新華社報道，中國國家主席習近平9月4日在北京人民大會堂同來華出席抗戰勝利80周年大閱兵的朝鮮領導人金正恩舉行會談，習近平談到很高興時隔6年再次與金正恩會晤，他指發展好中朝關係，無論國際形勢如何變化，立場都不會改變，又稱願同朝方加強高層交往和戰略溝通，開展各領域務實合作。

他又指中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。金正恩談到願同中方密切兩黨兩國各層級交往，開展黨的建設、經濟發展等方面經驗交流，助力朝鮮黨和國家建設事業發展。



新華社在4日晚上6時05分報道兩人會談，至晚上7時52分左右，央視新聞報道會談已經結束。據中方指，習近平同金正恩也舉行小範圍茶敘並宴請。

新華社報道，習近平指出中朝是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志，中朝友誼源遠流長，兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有著共同的理想信念和奮鬥目標。

他稱金正恩總書記來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，體現朝方維護二戰勝利成果的堅定意志，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供重要契機。

習近平2025年9月4日在北京人民大會堂會晤金正恩（新華社）

習近平祝賀朝鮮勞動黨成立80周年，強調中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，朝鮮社會主義建設不斷取得新成就，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係，無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變，中方將一如既往支持朝鮮走符合本國國情的發展道路，不斷開創朝鮮社會主義事業新局面。

倡在國際和地區事務加強戰略協作

他稱願同朝方加強高層交往和戰略溝通，深化治黨治國經驗交流，加深相互了解和友誼。密切各層級互動，開展各領域務實合作。

習近平強調面對前所未有的全球挑戰，我先後提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，得到朝方積極支持和響應，中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。

他指在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續同朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

2025年9月4日，朝鮮領導人金正恩抵達人民大會堂。（央視新聞）

金正恩：有義務代代傳承朝中深厚情誼

金正恩表示紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動隆重盛大、舉世矚目，展現中國維護世界和平的堅定決心，彰顯中國的重要國際地位和影響，朝中老一輩領導人在抗日戰爭中結下了深厚情誼，指「我們有義務代代傳承」，無論國際形勢如何變化，朝中之間的友好感情不會改變，不斷深化和發展朝中關係是朝方堅定意願。

他稱朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整，感謝中方長期以來堅定不移支持朝鮮社會主義事業並給予寶貴支持和幫助。

金正恩：願同中方密切兩黨兩國各層級交往

金正恩指，在習近平總書記堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國取得偉大發展成就，朝方願同中方密切兩黨兩國各層級交往，開展黨的建設、經濟發展等方面經驗交流，助力朝鮮黨和國家建設事業發展。

他稱願深化兩國互利經貿合作，取得更多成果，朝方讚賞中方在朝鮮半島問題上的公正立場，願在聯合國等多邊平台繼續加強協調，維護好雙方的共同和根本利益。

金正恩早前在9月3日出席於北京舉行的抗戰勝利80周年大閱兵。這是金正恩6年以來首次訪華，也是他自2011年底掌權以來首次參與中國閱兵，亦是其首次與世界多個國家領導人會面。

金正恩與習近平上一次的公開會面，要追溯到2019年。金正恩於2019年1月訪問中國，習近平則於同年6月訪問朝鮮平壤，並與金正恩會面。