北約秘書長呂特：中俄國防工業迅速發展　為長期對抗做準備

北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）警告，中國和俄羅斯正為「長期對抗」(long-term confrontation）加緊發展國防工業。此前，中國國家主席習近平在九三閱兵檢閱了新型軍事裝備，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）亦出席了這次閱兵。



呂特9月4日（周四）在國際戰略研究所布拉格防務峰會（IISS Prague Defence Summit）上發表演說時表示：「我們面臨嚴重而持久的威脅：俄羅斯和中國正投入巨資擴充和現代化其軍隊。他們的國防工業正以驚人且令人瞠目的速度生產武器和重型軍事裝備。」

2025年9月3日，國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閱兵，與朝鮮領袖金正恩及俄羅斯總統普京一直保持互動。（Reuters）

3日（周三）在北京舉行的二戰勝利紀念閱兵式上，中國展示了包括兩款新型巨型洲際彈道導彈在內的核武器。習近平首次與普京及朝鮮領導人金正恩共同公開亮相，向歐美傳遞了有關軍事實力的信號。

彭博社引述呂特稱，這場閱兵並非單純的「炫耀」，而是「旨在強勢施加影響力，試圖重塑全球秩序並破壞我們的自由與安全」。他指出，北約面臨的挑戰不僅限於俄羅斯，強調中國、伊朗和朝鮮日益深化的國防工業合作已達到「前所未有的程度」。

「只要看看最近幾天北京傳來的照片，那些握手的畫面就明白了，」呂特提及數日前在上合峰會期間，習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）手握在一起，並與普京一道交談的畫面。

2025年8月22日，烏克蘭基輔，北約秘書長呂特（Mark Rutte）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，不在圖中）一起出席記者會。（Reuters）

北約秘書長指，他尤其擔憂中國建造軍艦的速度，該速度遠超歐美自身造艦的能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

