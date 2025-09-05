魯比奧：部份中美洲國民被美國限制入境　涉於所在國家代中共行事

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於9月4日表示，華府正限制一些中美洲國民的入境簽證，稱當中有人於所在國家「有意代表中國共產黨行事」，並破壞當地法治。魯比奧的聲明沒有點名任何個人，也沒有列舉相關行為的具體例子。



圖為5月21日，魯比奧出席國會眾議院外交事務委員會聽證。（Reuters）

路透社報道，中美關係多年來一直緊張，涉及貿易關稅、網絡安全、智慧財產權、間諜活動、新冠疫情起源、TikTok等議題。而拉丁美洲一直是美國的勢力範圍，而北京近年致力加強在拉丁美洲的影響力。

報道指出，部份中美洲國民已被美國國務院列為目標，其個人及直系親屬將普遍喪失入境美國的資格，美國政府將限制對他們發放簽證。聲明中稱，這些中美洲國民「在中美洲國家期間，有意代表中國共產黨行事，明知故犯地指揮、授權、資助、提供重大支持，又或從事破壞中美洲法治活動」。不過，聲明未提出任何事例。

對於美國方面的說法，路透社指中國駐華盛頓大使館尚未置評。