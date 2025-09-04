美智庫報告：中國攻台「極度不可能」　強調和平統一仍為首選

「2027年武統台灣」的說法今年來一直甚囂塵上，但美國華府智庫史汀生中心（Stimson Center）於9月3日最新發布的《重新思考威脅》（Rethinking the Threat）報告指出，中國大陸攻打台灣「極度不可能」，以及即便發動攻擊後的成功率，也在持續下降。報告建議，美國應適度降溫對台海危機的過度渲染，並減少以「中國武統台灣」為名投入防務資源。



美國華府智庫史汀生中心（Stimson Center）於9月3日最新發布《重新思考威脅》（Rethinking the Threat）報告。

報告提到，奪取台灣將是「歷史上最龐大且最複雜的軍事行動」，難度甚至超過1944年的「諾曼第登陸」，對任何一方都將構成極高風險。報告同時強調，北京一再表明統一將優先透過非戰爭手段實現，「和平統一可能性完全耗盡時，才會動用軍事威脅」。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）稍早在新加坡「香格里拉對話」上公開表示，「習近平主席下令解放軍在2027年前具備侵攻台灣的能力，這已是公開的事實。解放軍正為此建設所需兵力，每天進行訓練，甚至進行實戰化的演練」。

2025年4月21日，美國華盛頓特區白宮南草坪，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席白宮一年一度的復活節滾彩蛋活動。（Reuters）

不過，史汀生中心認為，美國國防決策圈長期過度假設「中國必將攻台」，並以此作為國防投資與軍力擴張的理由。報告直言，這種論調屬於「威脅膨脹」，類似冷戰時期美國國防部以「富爾達缺口（Fulda Gap）」為由炒作蘇聯入侵的可能性。

報告列出多項阻礙中國大陸動武的原因，包括核風險、政治風險、經濟災難及軍事困境。首先，中美同為核武大國，一旦台海局勢升級，極可能導致核對峙。其次，人口下降背景下，戰爭不可避免的傷亡將對中國共產黨構成政治挑戰。第三，台海爆發戰爭將對全球航運及中國經濟造成嚴重衝擊，並可能引發國際制裁。第四，台灣島地形崎嶇，稻田、山地等地貌對進攻方極為不利，裝甲部隊難以施展，這也讓軍事行動的複雜性大幅增加。

該報告由丹·格拉齊爾（Dan Grazier）、麥肯納·羅林斯（McKenna Rollins）、詹姆斯·西本斯（James Siebens）三人共同撰寫。格拉齊爾在報告說明會上提出一個核心問題：「為什麼中國大陸至今沒有攻打台灣？」

格拉齊爾強調，「現狀已經維持76年，時間並不會讓北京成功的機率增加，事實上恰好相反，隨著科技發展，成功的可能性幾乎每天都在降低。」他補充說，台灣「極為多山」的地形對攻擊方「非常危險」，卻是「最適合守軍的地勢」，而「坦克無法在稻田或任何沼澤地運作」。

報告也指出，北京在全面攻台之外，仍可能採取其他手段，例如海上封鎖或網絡攻擊，作為「脅迫性外交」的一部份，目的在於「說服台北作出實質性的政治讓步，以換取擺脫壓力」。

另外，據《南華早報》報道，美國國會最新版本的《國防授權法》（NDAA）仍納入10億美元預算，用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），協助提升台灣的防務能力，並授權建造新型核動力潛艦。

報告批評，美國國防決策者長期將「中國攻台」作為核心假設，實則忽略了大量降低侵台可能性的政治、經濟和軍事因素。華府應「重新檢視政策假設」，避免過度依賴所謂「中國大陸威脅」作為擴軍理由，應正視中國大陸反覆強調的「和平統一」選項。