特朗普簽署行政命令　美國國防部改名為「戰爭部」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月5日（周五）簽署行政命令，將國防部（Department of Defense）更名為「戰爭部」（Department of War）。美國政府從1789年至1947年曾擁有戰爭部，在二戰後為強調五角大樓在預防衝突方面所發揮的作用而改名爲國防部。



據路透社報道，特朗普此舉是他重塑美軍形象的最新舉措。

特朗普自今年1月再次入主白宮後，嘗試改變在國內部署軍隊的傳統規範。特朗普在美國南部與墨西哥的邊境設立軍事區以協助打擊移民，並在洛杉磯和華盛頓等城市部署軍隊執法。

2025年9月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，中）的陪同下，在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，將國防部改名為「戰爭部」（Department of War）。（Reuters）

根據白宮的一份文件，特朗普簽署的行政命令將授權國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）及其下屬官員，在官方信件和對外通訊中使用「戰爭部長」（Secretary of War）和「戰爭部副部長」等頭銜。

特朗普在橢圓形辦公室的簽署儀式上表示：「這是一個非常重要的改變，因為這是一種態度，這是關乎勝利。」

報道指，美國政府部門改名很少見，需要獲得國會批准。特朗普簽署的行政命令將讓赫格塞思採取必要的立法和行政行動，讓改名永久化。

2025年9月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示簽署的行政命令，將國防部（Department of Defense）更名為「戰爭部」（Department of War）。（Reuters）

兩位共和黨參議員，猶他州的Mike Lee和佛羅里達州的Rick Scott，以及一位共和黨眾議員，來自佛羅里達州的Greg Steube同日提出一項法案，以推進改名程序。