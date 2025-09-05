白宮鴻門宴？特朗普宴請科企CEO 逐一點名質問「會投資多少」
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月4日在白宮舉行私人晚宴，與各大科技公司行政總裁（CEO）共進晚餐。特朗普在晚宴期間，逐一點名多位在場的大型企業知名CEO，提問他們會在美國投資多少錢。
特朗普首先就拿坐在他旁邊的Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）「開刀」，在朱克伯格發表完開場致辭後，特朗普突然質問：「未來幾年你們會投資多少錢？」
朱克伯格略顯慌張回答說：「喔，天吶。我想，大概會是…至少6000億美元（約4.68萬億港元），到2028年前都投入在美國。」
聽到朱克伯格的回答，特朗普滿意的露出微笑說：「這是一大筆錢。」
隨後，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）、微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）都先後「遭殃」，被質問將在美國投多少錢。
庫克稱蘋果公司會投資6000億美元（約4.68萬億港元），他並不忘稱讚特朗普為蘋果在美國的發展「定下基調」（setting the tone）。
皮柴則表示Google會在接下來2年在美國投入2500億美元（約1.95萬億港元）；納德拉則說，微軟每年都在美國投入大概750億美元至800億美元（5850億港元至6240億港元）。
