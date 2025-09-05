普京特朗普何時再會面？俄羅斯：美俄領袖新一輪會談或近期舉行
撰文：張涵語
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月5日表示，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新一輪會談或將於近期舉行。
佩斯科夫還透露，如果兩國總統認為會面是必要的，那麼相關準備工作很快就能完成，雙方工作層面的聯繫一直在進行。
特朗普和普京之前於8月15日在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。
英媒8月16日引述消息人士稱，普京在15日的美俄元首會向特朗普就俄烏停火提出要求，如果烏克蘭從東部頓巴斯地區的頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，俄方願凍結赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區的戰線，且不會發動新的攻勢去佔領更多領土。
