普京特朗普何時再會面？俄羅斯：美俄領袖新一輪會談或近期舉行

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月5日表示，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新一輪會談或將於近期舉行。



佩斯科夫還透露，如果兩國總統認為會面是必要的，那麼相關準備工作很快就能完成，雙方工作層面的聯繫一直在進行。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，美國總統特朗普（右三）和俄羅斯總統普京（左三）開始美俄峰會，旨在透過談判結束已進行超過三年俄烏戰爭。（Getty）

特朗普和普京之前於8月15日在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。

英媒8月16日引述消息人士稱，普京在15日的美俄元首會向特朗普就俄烏停火提出要求，如果烏克蘭從東部頓巴斯地區的頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍，俄方願凍結赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區的戰線，且不會發動新的攻勢去佔領更多領土。