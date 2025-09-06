紐時：海豹突擊隊於2019年一次任務行蹤敗露　殺害多名朝鮮平民

紐約時報9月5日報道，美國海豹突擊隊第6小隊2019年在朝鮮實施了一次部署竊聽器的秘密行動，惟行蹤敗露，並殺害了多名朝鮮平民，秘密行動以失敗告終；而美國與朝鮮政府迄今均未曾公開這次失敗的行動。 特朗普周五被問及有關報道時堅稱，他對這項行動一無所知，強調是第一次聽聞。



報道引述包括現任和前任軍方官員在內的匿名消息人士指，時任美國總統特朗普（Donald Trump）批准了該次行動，他當時正與朝鮮領導人金正恩在越南河內舉行會談。

事發時，多名朝鮮平民在一艘小漁船上，正在潛水捕撈貝類，卻無意中遇到正在上岸的美國海豹突擊隊。海豹突擊隊向他們開火，導致小漁船上所有人員死亡。不過，報導並未提及具體傷亡人數。

該次奉命出動的是曾經完成「911主謀」拉登（Osama Bin Laden ）狙殺任務的海豹第6小隊紅色中隊。報道指出，突擊隊員為了這次行動訓練數月，深知絕對不能有任何差錯。這項秘密任務目的是要彌補美方情報上的盲點，讓美國能夠攔截金正恩的通訊，以便使特朗普在2019年的首腦會談中佔據優勢。

板門店特金會：圖為2019年6月30日，美國時任總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店與朝鮮領袖金正恩會面。圖為兩人「企定定」握手，供在場記者拍照。（Reuters）

據了解這次任務的官員說，為避免朝鮮當局發現行動，突擊隊員把朝鮮漁民屍體拖入水中，用刀刺破肺部，以確保能夠屍沉大海。五角大樓的一項機密審查後來得出結論，海豹突擊隊是根據交戰規則行事，這些殺戮是正當的。

特朗普與金正恩2019年的河內峰會沒有取得突破，朝鮮繼續推進核武器建設和彈道導彈發展計劃。

報道還引述知情人士說，海豹突擊隊早在2005年小布殊總統（George W. Bush）任內，就曾使用迷你潛艇，悄悄登上朝鮮海岸又離開，消息不曾曝光。