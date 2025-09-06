美國移民局突襲韓企電池廠拘475人　逾300人為韓國公民｜有片

美國媒體報道，移民和海關執法局（ICE）9月4日（周四）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。



美國移民局突擊搜查位於佐治亞州的現代汽車工廠，拘捕475人：

據美媒報道，國土安全調查局（Homeland Security Investigations）喬治亞州首席探員Steven Schrank表示，該工廠被指控聘用非法移民或沒有工作簽證的外國人，已對其進行多月的調查。這次執法行動是該機構成立二十多年來「規模最大的單一地點執法行動」。

《韓國經濟日報》早前引述未具名業內人士報道指，現代汽車工廠和LG能源解決方案公司（LGES）約有560名工人被拘留。根據美國當地媒體報道，其中約300人為韓國公民。

據報道，現代汽車集團一年前開始在佐治亞州薩凡納（Savannah）打造這間耗資76億美元（約592.5億港元）的工廠生產電動車，該工廠約有1,200名員工。

州長肯普（Brian Kemp）稱其為佐治亞州有史以來規模最大的投資項目。

移民局的探員主要針對仍在建設中的比鄰工廠，現代汽車與LG能源解決方案公司合作在該工廠生產電動車電池。

韓國政府對執法行動表示「擔憂和遺憾」。

韓國外交部發言人Lee Jaewoong發聲明指：「在美國政府的執法過程中，我們投資者的商業活動和國民的權利絕不能受到不公正的侵犯。」

探員Schrank告訴記者，雖然一些被拘留的工人屬非法入境，但也有一些工人是合法入境，但簽證已過期或持有禁止他們工作的簽證入境。他表示，一些被拘留的工人為電池製造商工作，而其他人則受僱於施工現場的承包商和分包商。

Schrank又指，他不清楚在被拘留的475人中，韓國公民的具體人數，但韓國公民佔了大多數。他表示，目前尚無人被起訴，但調查仍在進行中。

Schrank強調：「這是一項持續數月的刑事調查，我們收集了證據，進行了訪談，收集了文件，並將證據提交給法庭，以獲得搜查令。」他說，大多數被拘留者已被送往佐治亞州福克斯頓靠近佛羅里達州邊界的移民拘留中心。