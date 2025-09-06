黎巴嫩內閣支持軍方解除真主黨武裝計劃　未透露執行具體時間表

黎巴嫩內閣9月5日召開會議，支持由軍方提出的解除真主黨（Hezbollah）武裝計劃，並表示軍方將開始執行該計劃，但未設定實施時間表。



路透社報道，黎巴嫩內閣周五進行了3個小時的會議，期間5名什葉派內閣部長以不滿該計劃，全數離席以示抗議。

圖為2024年11月20日，黎巴嫩真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）發表電視講話。（REUTERS）

黎巴嫩資訊部長莫爾科斯（Paul Morcos）在會後告訴記者，政府支持解除武裝計劃，但尚未透露具體細節。莫爾科斯還稱，軍隊將根據其「有限的」後勤、物資和人員能力開始實施該計劃，這可能需要「額外的時間和精力」。

自去年與以色列爆發衝突以來，圍繞真主黨解除武裝的國內分歧一直是黎巴嫩關注的焦點。美國、沙特阿拉伯，以及黎巴嫩境內主要由基督徒和遜尼派組成的真主黨反對派，已加大力度呼籲該組織解除武裝。

圖為2024年11月24日，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah），黎巴嫩首都貝魯特南郊竄起滾滾濃煙。（Reuters）

但真主黨方面一直拒絕解除武裝，反擊稱在以色列繼續對黎巴嫩進行空襲並佔領其南部大片領土的情況下，甚至討論解除武裝都將是一個嚴重的錯誤。真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）上個月亦提出內戰的可能性，警告政府不要試圖與該組織對抗，並表示可能會發生街頭抗議。