印度財長：將續買俄羅斯石油　無視特朗普要求因符合國家利益

彭博社報導，印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）9月5日表示，印度將繼續購買俄羅斯石油。 報導稱，這表明印度有意無視美國總統特朗普 （Donald Trump）多次要求其停止採購的要求。



西塔拉曼周五在接受印度主流媒體Network18採訪時強調：「我們從哪裏購買石油，尤其是這種涉及大量外匯支出、在進口商品中佔比最高的商品，必須由我們自行決定什麼最符合國家利益。 毫無疑問，我們會繼續購買。」

此番表態之際，印度仍在持續增加對俄羅斯石油的進口。 印度方面表示，只要經濟上可行，將繼續採購。 印度一直是俄羅斯海運原油的最大買家，俄羅斯提供的折扣油價説明這一全球第三大石油消費國降低了進口帳單。

9月5日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受彭博社採訪時重申，美方要求印度停止購買俄羅斯石油。（Reuters）

當然，此舉激怒了特朗普政府，美國已將對印度的關稅提高至50%，成為全球最高水準之一。

當地時間9月5日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受彭博社採訪時重申，美方要求印度停止購買俄羅斯石油。 他表示，「要麼支援美元，要麼支援美國，要麼支援你最大的客戶美國消費者，否則，印度將面臨高達50%的關稅。 看看這種局面能持續多久。」他還預測，印度將在一到兩個月內回到談判桌前，向特朗普道歉，並尋求達成貿易協定。

本文獲觀察者網授權轉載。

