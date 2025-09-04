面對特朗普關稅　印度出招谷內需　宣布大幅下調消費稅

面對美國特朗普政府的關稅下，印度政府9月3日宣佈一項削減消費稅計劃，以刺激國內需求、提振經濟，緩解美國加徵關稅帶來的衝擊。印度總理莫迪（Narenda Modi）表示，廣泛的改革將改善公民的生活，確保所有人、特別是小商販和企業的營商便利。



綜合央視新聞、路透社報道，印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）稱，商品和服務稅的稅率，從過去的四層稅制，即5%、12%、18%和28%，縮減為兩層稅制，即5%和18%，並降低多個行業的稅率，部份商品稅率減幅超過一半。

2025年4月24日，印度比哈爾邦，圖為莫迪在集會上發表講話。（Reuters）

包括牙膏和洗髮水在內消費品的稅率將從此前的18%下調至5%，小型汽車、空調和電視的稅率從28%下調至18%。此外健康和人壽保險保費的稅率將降至零。

報道指，新的商品和服務稅稅率將於9月22日起生效，預計印度政府稅收收入將損失4800億印度盧比。

美國總統特朗普不滿新德里大幅增加採購俄羅斯石油，8月25日宣佈對印度額外加徵25% 的報復式關稅，使印度出口商品的總關稅稅率最高達到50%。