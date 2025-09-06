颱風琵琶｜日本靜岡縣疑現龍捲風至少24人傷　逾1.5萬戶停電

今年第15號颱風「琵琶」9月5日經過日本太平洋沿岸，使靜岡縣多地遭遇風暴襲擊，甚至懷疑出現龍捲風。全縣有至少24人受傷，40棟房屋受損。靜岡縣和愛知縣多個城市共有超過1.5萬戶家庭停電。



日本共同社報道，日本氣象廳周五1時45分發布「龍捲風提醒信息」，指靜岡縣可能出現疑似龍捲風等強烈暴風。

日本放送協會（NHK）表示，傷亡最嚴重的地區是牧之原市。其中牧之原市有3人受重傷，包括腿骨等多處骨折，另有20人被玻璃碎片劃傷等受輕傷。

靜岡縣警方表示，燒津市有1人面部骨折。縣政府稱，截至周五下午2時30分，至少有6棟住宅全部毀壞，34棟住宅部份損壞。

2025年9月5日，颱風「琵琶」經過日本太平洋沿岸，使靜岡縣多地遭遇風暴襲擊，甚至發生了疑似龍捲風。圖為靜岡縣吉田町在疑似龍捲風吹襲後的場景。（X/ @JI10FK）

日本中部電力公司表示，截至下午5時，受颱風影響，靜岡縣和愛知縣共有超過1.5萬戶家庭停電。其中靜岡縣的牧之原市、菊川市、吉田町等地約有1.56萬戶家庭停電，愛知縣豐田市、東榮町等地約有120戶家庭停電。

在颱風琵琶吹襲下，日本鐮倉市9月5日出現水浸（X/@Inada_Tomiyuki/via REUTERS）