德國地方選舉前　極右黨7候選人死掀猜測　警方：無發現可疑迹象

德國北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia，簡稱北威州）9月14日將舉行地方選舉，在此前夕，16名候選人相繼死亡的消息引起外界注意，其中有7人來自極右翼德國另類選擇黨（AfD），引發猜測，當地州選舉主任重申沒有迹象表明候選人死亡人數顯著增加。警方也指目前沒有證據顯示死於謀殺。



在9月14日舉行的選舉中，將選出區議會、市議會代表，以及州內大多數城市的市長和區行政長官，全數候選人有逾2萬人。

9月初傳出有4名極右翼德國另類選擇黨（AfD）候選人死亡的消息，引起關注，後來升至7人。州警方正調查最初公布的4宗死亡事件，稱未有證據顯示有任何第三方參與，另外3宗死亡事件也被判斷為沒有可疑。

2025年2月，極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持者在一場選舉集會上揮舞德國國旗（Getty）

根據外媒所指，在這7人中，部份患有嚴重基礎疾病、長期疾病，有人死於心臟病發作、腎衰竭、自然原因，也有1人死於自殺。

據北威州選舉主任稱，至今統計到有16名候選人死亡，其中另類選擇黨佔7人，其餘來自社民黨、自民黨、綠黨、動物福利黨等，分布14個不同市鎮。

州選舉主任向《德國之聲》強調，選舉中不時會有候選人死亡，無論其所屬黨派如何，沒有跡象表明候選人死亡人數顯著增加。